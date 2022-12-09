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США планують запровадити нові санкції проти Росії та Китаю, - ЗМІ

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Вашингтон, П'ятниця 09 грудня 2022 09:48
США планують запровадити нові санкції проти Росії та Китаю, - ЗМІ Фото: США планують запровадити нові санкції проти Росії та Китаю (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

США планують сьогодні, 9 грудня ввести санкції проти Росії та Китаю. Обмеження будуть спрямовані у відповідь на використання Москвою іранських безпілотників у війні та за незаконне рибальство Пекіну в Тихому океані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Очікується, що санкції стосуватимуться ряду російських підприємств оборонної промисловості, залучених до передачі іранських безпілотників до Росії", - йдеться в повідомленні.

Як пише видання посилаючись на двох американських чиновників, санкції США планують запровадити на підставі Глобального акту Магнітського, який уповноважує уряд США накладати санкції на іноземних урядовців у всьому світі, які вважаються порушниками прав людини, заморожувати їхні активи та забороняти їм в’їзд до Штатів.

"Санкції вплинуть і на здатність російських урядовців та підприємців подорожувати за кордон", - повідомляють чиновники.

Щодо Китаю, як очікується, в США планують ввести санкції проти майже 170 організацій, залучених до незаконного вилову риби в Тихому океані.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США внесли в "чорний список" десять компаній РФ.

Також стало відомо, що Вашингтон запровадив санкції проти мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сітки Аяна, які торгували іранською нафтою в обхід міжнародного ембарго.

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