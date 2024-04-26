США планируют вывести свои войска из Чада

Соединенные Штаты планируют временно вывести свои войска из Чада всего через несколько дней после того, как Вашингтон был вынужден согласиться на вывод своих войск из соседнего Нигера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ранее в этом месяце командующий ВВС Чада рекомендовал США прекратить любые действия на авиабазе недалеко от столицы Нджамены, согласно письму, отправленному переходному правительству и с которым ознакомилось агентство Reuters.

Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что часть американских войск в Чаде будет выведена из страны. Он сказал, что это "временный шаг" в рамках продолжающегося обзора сотрудничества в области безопасности с Чадом, которое должно возобновится после президентских выборов в стране 6 мая.

Официальный представитель США, говорящий на условиях анонимности, сообщил, что несколько десятков военнослужащих спецназа, которые находятся в Чаде в качестве специалистов по планированию и советников, на данный момент переедут в Германию.

Временный президент Махамат Идрисс Деби баллотируется на выборах, которые пройдут в следующем месяце, что сделает Чад первой из стран Западной и Центральной Африки, управляемых хунтой, которая организует голосование. Оппозиционные группы выразили обеспокоенность по поводу честности выборов.

До сих пор эта огромная центральноафриканская страна была ключевым партнером стран Запада в совместной борьбе с исламистским движением в Западной Африке.

При этом Франция до сих пор содержит в Чаде на авиабазе около тысячи солдат и несколько военных самолетов.