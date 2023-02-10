США планують відновити надсекретні програми в Україні

Як повідомляється, Пентагон вже закликав Конгрес США відновити фінансування двох надсекретних програм в Україні, зупинених перед повномасштабним вторгненням Росії.

У разі схвалення це дозволить американським військам спеціальних операцій використати українських оперативників для спостереження за пересуванням Збройних сил РФ та протидії дезінформації.

За інформацією журналістів, у разі успіху ці програми можуть поновитися з 2024 року. Однак залишається незрозумілим, чи дозволить адміністрація Байдена повернутися в Україну американським спецназівцям для нагляду за ними, чи військові намагатимуться зробити це з сусідньої країни.

Проте, чиновники Конгресу мають сумнів, чи отримає Пентагон бажаний результат, оскільки, республіканці можуть виступити проти на тлі значної фінансової підтримки України.

На реалізацію програми називають суму в 15 мільйонів доларів на рік, яка є незначною у співвідношенні з тим, скільки витрачається на надсекретні програми у всьому світі.

Генерал у відставці Марк Шварц, який керував спецопераціями в Європі, заявив, що американські військові чиновники прагнуть відновити роботу в Україні, щоб гарантувати, що "важко напрацьовані відносини" не будуть втрачені в міру продовження війни з РФ.

"Коли ви зупиняєте ці дії через зміну масштабу конфлікту, ви втрачаєте доступ, а це означає, що ви втрачаєте інформацію та відомості про те, що насправді відбувається під час конфлікту", - сказав він.

Критики поновлення секретних програм в Україні зазначають, що це ще більше посилить участь Вашингтона у російсько-українській війні на тлі розширення військової допомоги ЗСУ. Крім того, на їхню думку, РФ може сприйняти це як провокацію та розширити масштаби вторгнення.

"Те, що починалося як розвідувальна місія, може швидко перетворитися на бойові дії, коли у "сурогатів" почнуть стріляти. Я думаю, що це реальний ризик в Україні, і я не впевнений, як Пентагон збирається змінити думку людей у Конгресі з цього приводу", - зазначив один із чиновників.

Однак у Пентагоні кажуть, що оперативники та їхні куратори виконуватимуть виключно ненасильницькі завдання.