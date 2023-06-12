США планують розширити Радбез ООН, однак з умовою для нових членів, - WP

Як пише видання, представник президента Байдена в ООН Лінда Томас-Грінфілд вже веде перемовини з іншими дипломатами щодо розширення Радбезу. Про нього планують оголосити перед щорічною зустріччю світових лідерів у Нью-Йорку вже цієї осені.

США планують включити шість нових постійних членів, однак вони не матимуть права вето. Таким чином Байден хоче збільшити вплив країн, що розвиваються. Президент США наполягає на реформах, попри небажання авторитетних держав поступитися своїм традиційним впливом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй проведе вибори до складу Ради Безпеки.

Головування у Радбезі ООН із 1 червня перейняли у Швейцарії Об'єднані Арабські Емірати. Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявляв, що Рада безпеки ООН потребує реформування.

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