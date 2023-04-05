UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США планують передати Україні танки Abrams до кінця року

Фото: США планують передати Україні танки Abrams до кінця року (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати планують передати Україні танки Abrams до кінця року.

Про це заявила заступник офіційного представника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Підготовка (українських військових - ред.) ще не розпочалася. Наша мета - доставити їх (танки Abrams - ред.) в Україну до кінця року, але це єдині терміни, які я можу назвати прямо зараз", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що навчання українських військових на американських танках Abrams M1A1 ще не почалися, проте вже "щодо скоро" має стартувати.

Зазначимо, що Сполучені Штати нададуть Україні Abrams M1A1 замість версії M1A2. Це прискорить постачання танків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійськова допомогаВійна Росії проти України