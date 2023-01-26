США планують надіслати Україні вдосконалену версію Abrams, - ЗМІ

Сполучені Штати планують відправити Києву основний бойовий танк Abrams у більш удосконаленій конфігурації M1A2, а не старішу версію A1, яка перебуває на зберіганні у військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Джерела видання повідомили, що Abrams для України не включатиме секретного броньового захисту, який робить новітню версію танка настільки смертоносною.

Версія А2 має більш складну оптику і систему управління, ніж стара версія А1, яку армія має намір зняти з озброєння в найближчі кілька років. Зовнішньо схожа на A1, A2 має перероблену станцію управління зброєю командира з покращеною оптикою для прицілювання, а також незалежний тепловізор, який дозволяє командиру самостійно сканувати цілі у будь-яких погодних та бойових умовах.

Найбільш радикальні зміни відбулися у внутрішньому пристрої, який був перероблений з урахуванням переваг нових технологій. Механізми управління оцифровані, насамперед нова система міжтранспортної інформації, яка дозволяє машинам обмінюватися інформацією безперервно та автоматично. Використовуючи нову технологію, командири можуть швидко відстежувати розташування дружніх машин, визначати позиції противника та обробляти запити артилерії.

Джерела видання зазначили, що федеральна політика США забороняє експорт Abrams із засекреченими пакетами броні, які використовуються американськими військовими, до складу яких входить збіднений уран. США позбавляють машини цього секретного "рецепту" броні, перш ніж продавати їх іншим країнам. Існують інші комплекти броні, які США можуть надати покупцям у рамках іноземних військових продажів.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams.

Пізніше стало відомо, що, за інформацією Білого дому, постачання Abrams в Україну можуть тривати місяці.

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