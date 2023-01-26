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США планируют отправить Украине усовершенствованную версию Abrams, - СМИ

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Вашингтон, Четверг 26 января 2023 19:39
США планируют отправить Украине усовершенствованную версию Abrams, - СМИ Фото: США планируют отправить Украине усовершенствованную версию Abrams (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты планируют отправить Киеву основной боевой танк Abrams в более усовершенствованной конфигурации M1A2, а не более старую версию A1, которая находиться на хранении у военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Источники издания сообщили, что Abrams для Украины не будет включать секретную броневую защиту, которая делает новейшую версию танка столь смертоносной.

Версия А2 имеет более сложную оптику и систему управления, чем более старая версия А1, которую армия намерена снять с вооружения в ближайшие несколько лет. Внешне похожая на A1, A2 имеет переработанную станцию управления оружием командира с улучшенной оптикой для прицеливания, а также независимый тепловизор, который позволяет командиру самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях.

Наиболее радикальные изменения произошли во внутреннем устройстве, которое было переработано с учетом преимуществ новых технологий. Механизмы управления оцифрованы, в первую очередь новая система межтранспортной информации, которая позволяет машинам обмениваться информацией непрерывно и автоматически. Используя новую технологию, командиры могут быстро отслеживать местоположение дружественных машин, определять позиции противника и обрабатывать запросы артиллерии.

Источники издания отметили, что федеральная политика США запрещает экспорт Abrams с засекреченными пакетами брони, используемыми американскими военными, в состав которых входит обедненный уран. США лишают машины этого секретного "рецепта" брони, прежде чем продавать их другим странам. Существуют и другие комплекты брони, которые США могут предоставить покупателям в рамках иностранных военных продаж.

Напомним, накануне президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams.

Позже стало известно, что, по информации Белого дома, поставки Abrams в Украину могут занять месяцы.

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