США планируют отправить Украине усовершенствованную версию Abrams, - СМИ

Соединенные Штаты планируют отправить Киеву основной боевой танк Abrams в более усовершенствованной конфигурации M1A2, а не более старую версию A1, которая находиться на хранении у военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Источники издания сообщили, что Abrams для Украины не будет включать секретную броневую защиту, которая делает новейшую версию танка столь смертоносной.

Версия А2 имеет более сложную оптику и систему управления, чем более старая версия А1, которую армия намерена снять с вооружения в ближайшие несколько лет. Внешне похожая на A1, A2 имеет переработанную станцию управления оружием командира с улучшенной оптикой для прицеливания, а также независимый тепловизор, который позволяет командиру самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях.

Наиболее радикальные изменения произошли во внутреннем устройстве, которое было переработано с учетом преимуществ новых технологий. Механизмы управления оцифрованы, в первую очередь новая система межтранспортной информации, которая позволяет машинам обмениваться информацией непрерывно и автоматически. Используя новую технологию, командиры могут быстро отслеживать местоположение дружественных машин, определять позиции противника и обрабатывать запросы артиллерии.

Источники издания отметили, что федеральная политика США запрещает экспорт Abrams с засекреченными пакетами брони, используемыми американскими военными, в состав которых входит обедненный уран. США лишают машины этого секретного "рецепта" брони, прежде чем продавать их другим странам. Существуют и другие комплекты брони, которые США могут предоставить покупателям в рамках иностранных военных продаж.

Напомним, накануне президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams.

Позже стало известно, что, по информации Белого дома, поставки Abrams в Украину могут занять месяцы.

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