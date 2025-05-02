У США планують мегадорогий парад з нагоди Дня народження Трампа

Згідно з попереднім планом, парад має відбутися 14 червня у Вашингтоні, на Національній алеї. До участі планується залучити понад 6600 військовослужбовців, щонайменше 150 одиниць техніки, 50 гелікоптерів, сім військових оркестрів і значну кількість цивільних осіб.

Захід є частиною відзначення 250-річчя Армії США, однак новим елементом святкування стало саме проведення параду, ідея якого давно просувалася Дональдом Трампом. Наразі рішення про його проведення остаточно не ухвалене.

У документах не зазначена орієнтовна вартісті заходу, але, за оцінками аналітиків, витрати можуть сягнути десятків мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про логістичне забезпечення - транспортування техніки, авіації й особового складу до столиці, а також проживання і харчування для учасників заходу. У зв’язку з цим плани викликають занепокоєння міської влади Вашингтону через потенційне пошкодження важкою технікою дорожнього покриття.

Першу ініціативу президента Трампа провести парад у 2017 році було скасовано саме через надмірну вартість реалізації - тоді цей захід оцінювався у 92 млн доларів.