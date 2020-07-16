США планують заборонити в'їзд у країну членам Компартії Китаю, - NYT

Фото: прапори США і Китаю (GettyImages)

Таке рішення викличуть відповідні заходи проти американців

Сполучені Штати розглядають можливість повної заборони на в'їзд в США членів Комуністичної партії Китаю (КПК), а також членів їх сімей згідно із законом "Про автономію Гонконгу". Це пов'язано з тим, що Китай раніше підписав закон "Про національну безпеку Гонконгу".

Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, заборона на в'їзд може також торкнутися військовослужбовців Народно-визвольної армії Китаю і членів їх сімей. Також у виданні повідомляють, що таке рішення викличе відповідні заходи проти американців, які прагнуть в'їхати або залишитися в Китаї.

Також відзначають, що деталі плану про заборону в'їзду ще не допрацьовані і президент США Дональд Трамп може в кінцевому підсумку відхилити його. Однак до обговорення плану підключені офіційні особи в Білому домі, держдепартамент і міністерство внутрішньої безпеки.

Зазначимо, закон "Про національну безпеку Гонконгу" визначає зобов'язання центрального уряду країни і відповідальність влади Гонконгу за забезпечення національної безпеки спеціального адміністративного району, передбачає покарання за чотири основних види злочинів.

Нагадаємо, Трамп 14 липня підписав закон, який передбачає санкції проти китайських офіційних осіб, які обмежили свободи Гонконгу. Крім закону мова йде про указ, який відміняє привілейоване ставлення Вашингтона до Гонконгу. Це призведе до припинення торгових преференцій і до припинення передачі туди американських технологій.

Додамо, США не будуть вести переговори з Китаєм щодо другої частини торгового угоди між країнами.

У свою чергу, Китай ввів санкції проти посадових осіб та організацій Сполучених Штатів.