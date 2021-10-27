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США планируют выделить на борьбу с изменением климата сотни миллиардов долларов

Автор: Наталья Скороход

Белый дом ведет переговоры с Конгрессом США о выделении средств на программу по борьбе с изменением климата. На проблемы климата администрация Джо Байдена хочет выделить от 500 до 555 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили изданию, что решение нужно принять до саммита по климату Глазго, который посетит президент США Джо Байден. Это усилит позицию США на саммите по поводу того, что страны должны делать все возможное для сокращения выбросов.

Также отмечается, что принятие программы о климате позволит США сократить в этом десятилетии выбросы, приводящие к глобальному потеплению, от 50 до 52% по сравнению с уровнями 2005 года.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США сообщил, что пока переговоры проходят успешно.

"Мы продолжаем взаимодействовать с Конгрессом по этой невероятно важной теме и видим, что мяч движется вперед. Мы чувствуем, что разговоры ускоряются в правильном направлении", - сказал он.

Представитель Демократической партии США Д

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Изменение климата