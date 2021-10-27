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США планують виділити на боротьбу зі зміною клімату сотні мільярдів доларів

Автор: Наталья Скороход

Білий дім веде переговори з Конгресом США про виділення коштів на програму по боротьбі зі зміною клімату. На проблеми клімату адміністрація Джо Байдена хоче виділити від 500 до 555 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Джерела, знайомі з ходом переговорів, повідомили виданню, що рішення потрібно прийняти до саміту з клімату Глазго, який відвідає президент США Джо Байден. Це посилить позицію США на саміті з приводу того, що країни повинні робити все можливе для скорочення викидів.

Також наголошується, що прийняття програми про клімат дозволить США скоротити в цьому десятилітті викиди, що призводять до глобального потепління, від 50 до 52% в порівнянні з Рівнями 2005 року.

Високопоставлений чиновник адміністрації президента США повідомив, що поки переговори проходять успішно.

"Ми продовжуємо взаємодіяти з Конгресом на цю неймовірно важливу тему і бачимо, що м'яч рухається вперед. Ми відчуваємо, що розмови прискорюються в правильному напрямку", - сказав він.

Представник Демократичної партії США Д

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Зміна клімату