ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

США планируют выделить на борьбу с изменением климата сотни миллиардов долларов

Новина українською →
США, Среда 27 октября 2021 05:55
США планируют выделить на борьбу с изменением климата сотни миллиардов долларов Фото: Белый дом хочет выделить на проблемы климата от 500 миллиардов (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Белый дом ведет переговоры с Конгрессом США о выделении средств на программу по борьбе с изменением климата. На проблемы климата администрация Джо Байдена хочет выделить от 500 до 555 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили изданию, что решение нужно принять до саммита по климату Глазго, который посетит президент США Джо Байден. Это усилит позицию США на саммите по поводу того, что страны должны делать все возможное для сокращения выбросов.

Также отмечается, что принятие программы о климате позволит США сократить в этом десятилетии выбросы, приводящие к глобальному потеплению, от 50 до 52% по сравнению с уровнями 2005 года.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США сообщил, что пока переговоры проходят успешно.

"Мы продолжаем взаимодействовать с Конгрессом по этой невероятно важной теме и видим, что мяч движется вперед. Мы чувствуем, что разговоры ускоряются в правильном направлении", - сказал он.

Представитель Демократической партии США Джаред Хаффман сообщил, что для США важно показать пример другим странам и сейчас все зависет от переговоров.

"Мы должны суметь убедить другие страны, что США идут по правильному пути. То, насколько мы можем предоставить эту гарантию, будет зависеть от этих переговоров в Конгрессе", - сказал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Изменение климата
NEWS
Минэкономики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока-2" с Украиной, - Витренко
Минэкономики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока-2" с Украиной, - Витренко
DAILY
Война в сети. Как Украина создает кибервойска и кто их главная цель
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война в сети. Как Украина создает кибервойска и кто их главная цель