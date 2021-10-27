ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

США планують виділити на боротьбу зі зміною клімату сотні мільярдів доларів

Новость на русском →
США, Середа 27 жовтня 2021 05:55
США планують виділити на боротьбу зі зміною клімату сотні мільярдів доларів Фото: Білий дім хоче виділити на проблеми клімату від 500 мільярдів (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Білий дім веде переговори з Конгресом США про виділення коштів на програму по боротьбі зі зміною клімату. На проблеми клімату адміністрація Джо Байдена хоче виділити від 500 до 555 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Джерела, знайомі з ходом переговорів, повідомили виданню, що рішення потрібно прийняти до саміту з клімату Глазго, який відвідає президент США Джо Байден. Це посилить позицію США на саміті з приводу того, що країни повинні робити все можливе для скорочення викидів.

Також наголошується, що прийняття програми про клімат дозволить США скоротити в цьому десятилітті викиди, що призводять до глобального потепління, від 50 до 52% в порівнянні з Рівнями 2005 року.

Високопоставлений чиновник адміністрації президента США повідомив, що поки переговори проходять успішно.

"Ми продовжуємо взаємодіяти з Конгресом на цю неймовірно важливу тему і бачимо, що м'яч рухається вперед. Ми відчуваємо, що розмови прискорюються в правильному напрямку", - сказав він.

Представник Демократичної партії США Джаред Хаффман повідомив, що для США важливо показати приклад іншим країнам і зараз все залежить від переговорів.

"Ми повинні зуміти переконати інші країни, що США йдуть правильним шляхом. Те, наскільки ми можемо надати цю гарантію, буде залежати від цих переговорів у Конгресі", - сказав він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зміна клімату
NEWS
Мінекономіки Німеччини не обговорювало сертифікацію "Північного потоку-2" з Україною, - Вітренко
Мінекономіки Німеччини не обговорювало сертифікацію "Північного потоку-2" з Україною, - Вітренко
DAILY
Війна в мережі. Як Україна створює кібервійська і хто їхня головна ціль
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Війна в мережі. Як Україна створює кібервійська і хто їхня головна ціль