США планируют вооружиться новой пушкой для сверхдальней стрельбы

Фото: проект SLRC (twitter.com/lfx)

США планируют вооружиться сверхдальнобойной пушкой Strategic Long Range Cannon (SLRC). Предполагается, что оружие сможет поражать цели на расстоянии до 1850 км.

Об этом сообщает американский журнал Popular Mechanics.

Новая пушка в 50 раз превышает возможности подобных действующих орудий.

Испытания прототипа оружия намечены на 2023 год. С появлением SLRC в США может возродиться такой класс кораблей, как линкоры типа Montana.



"Одна Montana в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане Montana, находящаяся в безопасности позади Японии, могла бы бомбардировать всю Северную Корею, и даже Пекин и Шанхай", - говорится в сообщении.

Линейные корабли Montana проектировались как ответ на строительство линкоров типа Yamato для ВМС Японии.

Напомним, США создают новейшие гиперзвуковые ракеты, которые будут намного быстрее существующих ныне в мире ракеты. Кроме того они смогут поражать цели с точностью до 35,5 см.

Кроме того, в штате Невада прошли испытания истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle, который оснащен ядерным зарядом B61-12.