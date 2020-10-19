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США планируют вооружиться новой пушкой для сверхдальней стрельбы

США, Понедельник 19 октября 2020 06:16
США планируют вооружиться новой пушкой для сверхдальней стрельбы
Фото: проект SLRC (twitter.com/lfx)
Автор: РБК-Украина

США планируют вооружиться сверхдальнобойной пушкой Strategic Long Range Cannon (SLRC). Предполагается, что оружие сможет поражать цели на расстоянии до 1850 км.

Об этом сообщает американский журнал Popular Mechanics.

Новая пушка в 50 раз превышает возможности подобных действующих орудий.

Испытания прототипа оружия намечены на 2023 год. С появлением SLRC в США может возродиться такой класс кораблей, как линкоры типа Montana.

"Одна Montana в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане Montana, находящаяся в безопасности позади Японии, могла бы бомбардировать всю Северную Корею, и даже Пекин и Шанхай", - говорится в сообщении.

Линейные корабли Montana проектировались как ответ на строительство линкоров типа Yamato для ВМС Японии.

Напомним, США создают новейшие гиперзвуковые ракеты, которые будут намного быстрее существующих ныне в мире ракеты. Кроме того они смогут поражать цели с точностью до 35,5 см.

Кроме того, в штате Невада прошли испытания истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle, который оснащен ядерным зарядом B61-12.

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