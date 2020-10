США планируют вооружиться новой пушкой для сверхдальней стрельбы

США планируют вооружиться сверхдальнобойной пушкой Strategic Long Range Cannon (SLRC). Предполагается, что оружие сможет поражать цели на расстоянии до 1850 км.

Об этом сообщает американский журнал Popular Mechanics.

Новая пушка в 50 раз превышает возможности подобных действующих орудий.

Испытания прототипа оружия намечены на 2023 год. С появлением SLRC в США может возродиться такой класс кораблей, как линкоры типа Montana.



"Одна Montana в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане Montana, находящаяся в безопасности позади Японии, могла бы бомбардировать всю Северную Корею, и даже Пекин и Шанхай", - говорится в сообщении.

U.S. Army's Strategic Long-Range Cannon (SLRC) can shoot out to 1,000 miles or more @Aviation_Intel @Defence_blog pic.twitter.com/TYatBCSa5N