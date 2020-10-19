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США планують озброїтися новою гарматою для наддалекої стрільби

США, Понеділок 19 жовтня 2020 06:16
США планують озброїтися новою гарматою для наддалекої стрільби
Фото: проект SLRC (twitter.com/lfx)
Автор: РБК-Україна

США планують озброїтися наддалекою гарматою Strategic Long Range Cannon (SLRC). Передбачається, що зброя зможе вражати цілі на відстані до 1850 км.

Про це повідомляє американський журнал Popular Mechanics.

Нова гармата в 50 разів перевищує можливості подібних наявних знарядь.

Випробування прототипу зброї намічені на 2023 рік. З появою SLRC в США може відродитися такий клас кораблів, як лінкори типу Montana.

"Одна Montana в Індійському океані може бути націлена на більшу частину Пакистану, Афганістану, Ірану, Ємену і Сомалі. У Тихому океані Montana, що знаходиться в безпеці позаду Японії, могла б бомбардувати всю Північну Корею, і навіть Пекін і Шанхай", - йдеться в повідомленні.

Лінійні кораблі Montana проектувалися як відповідь на будівництво лінкорів типу Yamato для ВМС Японії.

Нагадаємо, США створюють новітні гіперзвукові ракети, які будуть набагато швидше існуючих нині у світі ракети. Крім того, вони зможуть вражати цілі з точністю до 35,5 см.

Крім того, у штаті Невада пройшли випробування винищувача четвертого покоління F-15E Strike Eagle, який оснащений ядерним зарядом B61-12.

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