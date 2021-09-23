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США планируют уничтожить свое химическое оружие до конца 2023 года

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Вашингтон, Четверг 23 сентября 2021 19:54
США планируют уничтожить свое химическое оружие до конца 2023 года Фото: США избавятся от химического оружия до конца 2023 года (twitter.com/ArmsControlNow)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США планируют завершить процесс ликвидации своих химических вооружений до конца 2023 года. Уже уничтожено около 97% этого вида американского оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя помощника главы Пентагона, курирующую вопросы химической и биологической защиты, Брэнди Вэнн.

По ее словам, ведомству поручено ликвидировать американское химическое оружие до 31 декабря 2023 года. Однако Пентагон стремится завершить уничтожение боевых отравляющих веществ до сентября того же года.

"Для нашей национальной безопасности нам важно уложиться в крайние сроки", - пояснила Вэнн во время выступления на семинаре Ассоциации по контролю над вооружениями США.

Представитель Пентагона отметила, что США уже официально уничтожили 97% своего химического оружия. "От полной реализации этой инициативы нас отделяет только 3%", - резюмировала она.

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Пентагон Соединенные Штаты Америки Химическое оружие
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