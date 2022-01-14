США планируют тренировать украинских военных в странах НАТО, - NYT

В Белом доме рассматривают возможность организации учения украинских военных в близлежащих странах, входящих в восточный фланг НАТО. В частности, Польше, Румынии и Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

"Представители администрации Джо Байдена заявили, что планы по оказанию помощи украинским повстанцам могут включать организацию обучения в близлежащих странах, входящих в восточный фланг НАТО: Польше, Румынии и Словакии, что может позволить военным пробираться в Украину и обратно", - говорится в материале.

При этом отмечается, что помимо материально-технической поддержки и оружия, США и союзники по НАТО могут также предоставить медицинское оборудование, услуги и даже убежище во время вторжения российских войск в Украину.

По словам американских чиновников, Соединенные Штаты почти наверняка будут поставлять оружие Вооруженным силам Украины.