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США планируют тренировать украинских военных в странах НАТО, - NYT

Автор: Валерия Полищук

В Белом доме рассматривают возможность организации учения украинских военных в близлежащих странах, входящих в восточный фланг НАТО. В частности, Польше, Румынии и Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Представители администрации Джо Байдена заявили, что планы по оказанию помощи украинским повстанцам могут включать организацию обучения в близлежащих странах, входящих в восточный фланг НАТО: Польше, Румынии и Словакии, что может позволить военным пробираться в Украину и обратно", - говорится в материале.

При этом отмечается, что помимо материально-технической поддержки и оружия, США и союзники по НАТО могут также предоставить медицинское оборудование, услуги и даже убежище во время вторжения российских войск в Украину.

По словам американских чиновников, Соединенные Штаты почти наверняка будут поставлять оружие Вооруженным силам Украины.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на чиновника в Белом доме сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена есть доказательства того, что Россия подготовила боевиков для проведения операции под чужим флагом на Донбассе.

Позже эту информацию подтвердили в Пентагоне.

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