В США планируют подписать сделку с Китаем в ближайшие две недели

Соединенные Штаты Америки планируют заключить первую фазу торгового соглашения с Китаем в ближайшие две недели. Об этом сообщил министр торговли США Уилбур Росс, передает Reuters.

Как сообщил Росс, в США довольны ходом торговых переговоров. Он отметил, что сегодня, 1 ноября, должен состояться очередной раунд телефонных переговоров на рабочем уровне.

"Мы удовлетворены тем, что первая фаза находится в хорошем состоянии", - сообщил министр торговли США.

Также он отметил, что дата подписания соглашения должна находиться в пределах прежних договоренностей. Изначально планировалось, что сделка будет подписана между президентом США Дональдом Трампом и председателем Китая Си Цзиньпинем 16-17 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили, однако днями саммит был отменен.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что, по словам Трампа, первая фаза будет включать в себя 60% от всего торгового соглашения между США и Китаем. Он заверил, что в ближайшее время стороны подпишут сделку, несмотря на отмену саммита АТЭС.