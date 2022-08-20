США планируют передать Украине высокоточные снаряды Excalibur, - Politico

Собеседник издания заявил, что США собираются отправить в Украину управляемые снаряды для гаубиц Excalibur, однако они не входят в ближайший пакет помощи.

Excalibur - высокоточные снаряды повышенной дальности. Отклонение от цели достигает не менее двух метров. Как отмечают в компании, один такой снаряд может заменить в среднем по меньшей мере десять обычных.

Excalibur совместимы с такими вариантами артиллерии, как 155 миллиметровая британская гаубица M777, шведская 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка Archer и немецкая PzH 2000.

Система наведения инерциальная комбинированная с GPS. Благодаря высокой точности снаряд может поражать цели которые находятся среди гражданской застройки и использование традиционных неуправляемых артиллерийских снарядов невозможно из-за высокого риска сопутствующих потерь.