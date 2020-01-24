США планируют переориентацию войск заграницей из-за Китая и России

Соединенные Штаты в этом году планируют начать процесс переориентации войск заграницей в связи с вызовами со стороны Китая и России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, планирует перераспределение большего количества военных в Азию и возвращение другого персонала, который находится заграницей, обратно в США. При этом на данный момент Пентагон не имеет четкого дедлайна завершения процесса.

"Если бы мне пришлось указать конечную дату (относительно перераспределения - ред.), я бы хотел убедиться, что мы находимся в каком-то лучшем положении к началу следующего финансового года (начинается 1 октября - ред.). Поэтому я хочу двигаться достаточно быстро", - заявил Эспер.

Эксперты отмечают, что такие усилия являются запоздалыми, учитывая военные успехи Китая за последние 20 лет, тогда как США сосредоточилась на антитеррористических операциях в Ираке, Афганистане, Сирии и других местах.

Ранее РБК-Украина писало, что США приостановили операции коалиции против ИГИЛ в Ираке. Решение о возобновлении военных операций коалиция ведет с властями Ирака.

Также сообщалось, что США планируются сокращение количества американских войск в Африке или полное их вывод. По словам Эспера, сейчас первым приоритетом для США является сдерживание России и Китая, а не борьба с террористическими группировками.