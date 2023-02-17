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США підтримують завдання ударів по військових об'єктах Росії у Криму, - Держдеп

Фото: Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Сполучених Штатах вважають, що Україна має право атакувати російські військові об'єкти в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці державного секретаря США Вікторії Нуланд.

"Бази Росії у Криму є легітимними цілями для України. Київ б'є по них, і ми це підтримуємо", - зазначила дипломат.

За її слів, "це частина забезпечення міцного стримування РФ".

"Україна не перебуватиме у безпеці, якщо Крим, як мінімум, не буде демілітаризований", - додала Нуланд.

Нагадаємо, 16 лютого на півночі Криму пролунали вибухи. Очевидці стверджували про роботу ППО.

Пізніше стало відомо, що вибух стався в одній з російських військових частин у районі Армянська.

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