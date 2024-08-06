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США підтримують розбудову Україною АЕС, питання енергетичної безпеки для них стратегічне, - нардеп

Фото: США підтримують розбудову Україною АЕС, питання енергетичної безпеки для них стратегічне (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Уряд Сполучених Штатів підтримує розбудову українських АЕС, оскільки енергетична безпека України - це питання стратегічної важливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, заступника голови енергетичного комітету ВР Олексія Кучеренка.

"Я все-таки виходжу, що Штати – наші стратегічні союзники, і питання енергобезпеки України для них не просто вигідне чи невигідне по участі в проєкті, а це вирішення принципового питання", — зазначив Кучеренко.

За його словами, детальний аналіз проєктів добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС показує, що в них значно більше плюсів, ніж мінусів.

Кучеренко зазначив, що для проєкту добудови двох блоків на Хмельницькій АЕС важливо отримати міжнародне фінансування. І США дійсно можуть допомогти в цьому.

"Без міжнародних кредитних грошей цей проєкт непідйомний абсолютно", - додав депутат.

Нагадаємо, спеціальна представниця США з відбудови України Пенні Пріцкер під час останнього візиту до Києва заявила, що США підтримують рішення України збільшувати потужності атомної енергетики.

Раніше уряд України ухвалив рішення про завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які уже готові на 75% та 25% відповідно.

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