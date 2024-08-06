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США поддерживают развитие Украиной АЭС, вопрос энергетической безопасности для них стратегический, - нардеп

Фото: США поддерживают развитие Украиной АЭС, вопрос энергетической безопасности для них стратегический (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Правительство Соединенных Штатов поддерживает развитие украинских АЭС, поскольку энергетическая безопасность Украины - это вопрос стратегической важности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, замглавы энергетического комитета ВР Алексея Кучеренко.

"Я все-таки выхожу, что Штаты – наши стратегические союзники, и вопрос энергобезопасности Украины для них не просто выгоден или невыгоден по участию в проекте, а это решение принципиального вопроса", - отметил Кучеренко.

По его словам, детальный анализ проектов достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС показывает, что у них гораздо больше плюсов, чем минусов.

Кучеренко отметил, что для проекта достройки двух блоков на Хмельницкой АЭС важно получить международное финансирование. И США действительно могут помочь в этом.

"Без международных кредитных денег этот проект неподъемный абсолютно", – добавил депутат.

Напомним, специальный представитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер во время последнего визита в Киев заявила, что США поддерживают решение Украины увеличивать мощности атомной энергетики.

Ранее правительство Украины приняло решение о завершении строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, уже готовых на 75% и 25% соответственно.

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