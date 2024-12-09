США підтримують мирну передачу влади у Сирії, - Блінкен

"У цей перехідний період сирійський народ має повне право вимагати збереження державних інститутів, поновлення роботи ключових служб та захисту вразливих спільнот", - наголосив він.

Блінкен також заявив, що США підтримають міжнародні зусилля щодо притягнення режиму Асада та його прихильників до відповідальності за звірства та зловживання, які були вчинені проти сирійського народу. У тому числі за застосування хімічної зброї та несправедливе затримання цивільних осіб.

За словами держсекретаря, США взяли до відома заяви лідерів повстанської коаліції "Хайят Тахрір аш-Шам". Тим часом американська сторона закликає всіх учасників поважати права людини, вживати всіх запобіжних заходів для захисту мирних жителів і дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

"Оскільки вони беруть на себе велику відповідальність, ми будемо оцінювати не тільки їхні слова, а й дії", - резюмував Блінкен.