США підтримують мирну передачу влади у Сирії, - Блінкен

У неділю 8 грудня в Сирії остаточно впав режим диктатора Башара Асада. США зі свого боку "рішуче підтримують" мирну передачу влади підзвітному сирійському уряду після захоплення влади повстанцями.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"У цей перехідний період сирійський народ має повне право вимагати збереження державних інститутів, поновлення роботи ключових служб та захисту вразливих спільнот", - наголосив він.

Блінкен також заявив, що США підтримають міжнародні зусилля щодо притягнення режиму Асада та його прихильників до відповідальності за звірства та зловживання, які були вчинені проти сирійського народу. У тому числі за застосування хімічної зброї та несправедливе затримання цивільних осіб.

За словами держсекретаря, США взяли до відома заяви лідерів повстанської коаліції "Хайят Тахрір аш-Шам". Тим часом американська сторона закликає всіх учасників поважати права людини, вживати всіх запобіжних заходів для захисту мирних жителів і дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

"Оскільки вони беруть на себе велику відповідальність, ми будемо оцінювати не тільки їхні слова, а й дії", - резюмував Блінкен.