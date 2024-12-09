США поддерживают мирную передачу власти в Сирии, - Блинкен

В воскресенье 8 декабря в Сирии окончательно пал режим диктатора Башара Асада. США в свою очередь "решительно поддерживают" мирную передачу власти подотчетному сирийскому правительству после захвата власти повстанцами.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"В этот переходный период сирийский народ имеет полное право требовать сохранение государственных институтов, возобновления работы ключевых служб и защиты уязвимых сообществ", - подчеркнул он.

Блинкен также заявил, что США поддержат международные усилия по привлечению режима Асада и его сторонников к ответственности за зверства и злоупотребления, которые были совершены против сирийского народа. В том числе за применение химического оружия и несправедливое задержание гражданских лиц.

По словам госсекретаря, США приняли к сведению заявления лидеров повстанческой коалиции "Хайят Тахрир аш-Шам". Тем временем американская сторона призывает всех участников уважать права человека, принимать все меры предосторожности для защиты мирных жителей и соблюдать международное гуманитарное право.

"Поскольку они берут на себя большую ответственность, мы будем оценивать не только их слова, но и действия", - резюмировал Блинкен.