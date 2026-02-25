США не підтримали резолюцію ООН про мир в Україні: що сталося

Сполучені Штати утрималися під час голосування в Генасамблеї ООН за резолюцію на підтримку тривалого миру в Україні. Це викликало критику з боку колишнього спецпосланця президента США Дональда Трампа Кіта Келлога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Генеральна Асамблея ООН розглядала резолюцію, яка:
Документ підтримали 107 країн. Проти проголосували 12 держав, включно з Росією, ще 51 країна утрималася - серед них США.
Колишній спеціальний посланець президента США в Україні та Росії Кіт Келлог різко відреагував на позицію Вашингтона.
"ООН голосувала за тривалий мир в Україні, а ми утрималися. Подумайте самі. Це не ділова угода - це війна", - написав він.
Заступниця посла США при ООН Теммі Брюс пояснила, що Вашингтон продовжує працювати над припиненням війни, але має застереження до формулювань документа.
За її словами, текст резолюції міг відвернути увагу від поточних дипломатичних переговорів замість того, щоб сприяти пошуку мирного рішення.
Варто зауважити, що голосування відбулося на тлі активних міжнародних дискусій щодо можливих дипломатичних шляхів завершення війни та спроб узгодити підходи до майбутніх переговорів.
Нагадаємо, 24 лютого 2025 року Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію "Сприяння досягненню всеосяжного, справедливого і стійкого миру в Україні", яку ініціювала Україна у співавторстві з більш ніж 50 державами.
Документ підтримали 93 країни. У резолюції міститься заклик до Росії негайно та безумовно вивести свої війська з території України.
Проти українського проєкту проголосували 18 держав, серед яких, зокрема, опинилися і Сполучені Штати.