США не підтримали резолюцію ООН про мир в Україні: що сталося

Як голосували в ООН

Генеральна Асамблея ООН розглядала резолюцію, яка:

закликала до негайного припинення вогню;

підтверджувала суверенітет і територіальну цілісність України;

підкреслювала важливість Статуту ООН у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Документ підтримали 107 країн. Проти проголосували 12 держав, включно з Росією, ще 51 країна утрималася - серед них США.

Келлог розкритикував рішення США

Колишній спеціальний посланець президента США в Україні та Росії Кіт Келлог різко відреагував на позицію Вашингтона.

"ООН голосувала за тривалий мир в Україні, а ми утрималися. Подумайте самі. Це не ділова угода - це війна", - написав він.

Позиція США в ООН

Заступниця посла США при ООН Теммі Брюс пояснила, що Вашингтон продовжує працювати над припиненням війни, але має застереження до формулювань документа.

За її словами, текст резолюції міг відвернути увагу від поточних дипломатичних переговорів замість того, щоб сприяти пошуку мирного рішення.

Варто зауважити, що голосування відбулося на тлі активних міжнародних дискусій щодо можливих дипломатичних шляхів завершення війни та спроб узгодити підходи до майбутніх переговорів.