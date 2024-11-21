США підозрюють одного з найбагатших людей Індії у хабарництві та шахрайстві
Індійського мільярдера Гаутама Адані, голову Adani Group, звинувачують у багаторічній схемі хабарництва, яка передбачала виплати індійським чиновникам для отримання вигідних умов на сонячні енергетичні контракти. Схема могла принести понад 2 млрд доларів прибутку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними прокуратури Нью-Йорка, з 2020 по 2024 рік було запропоновано хабарів на суму понад 250 млн доларів. Гаутам Адані, його племінник Сагар Адані та кілька співробітників компаній Adani, а також колишні працівники канадського пенсійного фонду CDPQ, звинувачуються у корупції, шахрайстві з цінними паперами та спробах приховати сліди хабарів.
Акції Adani Group різко впали в четвер, коли індійські ринки відкрилися. Основна компанія Adani Enterprises втратила 20% вартості, а портовий бізнес впав на 16,4%.
Прокурори заявили, що хабарі були частиною схеми забезпечення енергетичних контрактів за завищеними цінами. Для залучення американських інвесторів компанії Adani Green, яка розвиває один із найбільших у світі сонячних парків, представила неправдиву інформацію про дотримання антикорупційної політики.
Adani Group відкидає звинувачення, називаючи їх "безпідставними". Водночас канадський фонд CDPQ заявив, що співпрацює з владою та звільнив причетних співробітників у 2023 році.
Скандал знову поставив під загрозу репутацію Adani Group, яка торік вже стикалася зі звинуваченнями в маніпуляціях ринком та фальсифікаціях фінансових звітів. Опозиція Індії закликала до парламентського розслідування, тоді як уряд наразі утримується від коментарів.
Нагадаємо, що 26 жовтня між представниками України та Індії відбулася робоча зустріч. Країни розглядали можливості співпраці в галузі оборонної промисловості.
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