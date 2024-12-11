У США підготували секретний меморандум про нацбезпеку перед інавгурацією Трампа, - AP

Зазначається, що меморандум спрямований на протидію зростаючій співпраці між Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю.

У Білому домі зазначили, що цей стратегічний план може стати корисним для наступної адміністрації, зокрема, коли до влади офіційно повернеться Дональд Трамп.

Документ окреслює чотири ключові напрями:

Покращення міжвідомчої співпраці в уряді США для швидкого й ефективного реагування на загрози. Прискорення обміну інформацією з союзниками про дії суперників, щоб зміцнити міжнародну координацію. Ефективне калібрування економічних інструментів, таких як санкції, для досягнення максимальної результативності. Підготовка до одночасних криз, які можуть виникати через дії супротивників, зокрема Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Звернемо увагу на те, що після перемоги на президентських виборах в США, новообраний лідер держави не одразу набирає всіх офіційних повноважень.

Відомо, що інавгурація Трампа має відбутися 20 січня 2025 року. У цей день віце-президент Джей Ді Венс також прийматиме присягу та набуватиме разом із новим президентом всіх повноважень.

Детальніше про те, як відбувається інавгурація в США - читайте у матеріалі РБК-Україна.