У США підготували секретний меморандум про нацбезпеку перед інавгурацією Трампа, - AP

В адміністрації президента США Джо Байдена схвалили новий секретний меморандум з національної безпеки до інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться у січні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
Зазначається, що меморандум спрямований на протидію зростаючій співпраці між Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю.
У Білому домі зазначили, що цей стратегічний план може стати корисним для наступної адміністрації, зокрема, коли до влади офіційно повернеться Дональд Трамп.
Документ окреслює чотири ключові напрями:
Звернемо увагу на те, що після перемоги на президентських виборах в США, новообраний лідер держави не одразу набирає всіх офіційних повноважень.
Відомо, що інавгурація Трампа має відбутися 20 січня 2025 року. У цей день віце-президент Джей Ді Венс також прийматиме присягу та набуватиме разом із новим президентом всіх повноважень.
Детальніше про те, як відбувається інавгурація в США - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також додамо, що Трамп вже заявив, що російсько-українська війна, а точніше її завершення, буде його головним пріоритетом після інавгурації.
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