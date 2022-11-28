США під час війни в Україні скористалися гарячою лінією з військовими РФ, - Reuters

Лінія деконфліктної ситуації, створена між військовими Сполучених Штатів Америки і Росії на початку війни РФ проти України, наразі була використана ймовірно через стурбованість США щодо російських військових операцій, спрямованих на критичну інфраструктуру України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомляє Reuters, дзвінок ініціювали США, проте достеменно невідомо, яка саме діяльність Росії викликала тривогу в американців. Вони відмовилися уточнити цю інформацію, проте видання передбачає, що занепокоєння спричинили інциденти, пов’язані з бойовими діями росіян навколо критичної української інфраструктури.

Серед таких операції з боку РФ Reuters називає ситуацію навколо Запорізької АЕС України, а також підрив Каховської дамби, яка стримує величезне водосховище на півдні України.

Видання пише, що існують й інші військові канали комунікацій між Пентагоном та Міністерством оборони Росії, але вони непостійні і досить рідкісні. Так, кілька розмов відбулося між міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Також двічі з початку війни говорили голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі та начальник Генштабу російської армії, генерал Валерій Герасимов. Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван і директор ЦРУ Білл Бернс також контактували з російськими офіційними особами.

"Тим не менш, американо-російські відносини перебувають на найнижчому рівні з часів холодної війни. Так, Державний департамент США заявив, що Москва відклала переговори в Каїрі, що мали бути спрямовані на відновлення інспекцій щодо ядерної зброї. У російському МЗС підтвердили перенесення переговорів. Жодна сторона не повідомила причини", - йдеться у повідомленні Reuters.

Свою думку щодо використання лінії деконфліктної ситуації американських і російських військових висловив виданню Олександр Вершбоу, колишній посол США в Москві та колишній вищий чиновник Пентагону і НАТО. Він зауважив, що гаряча лінія мала зосередитися на щоденних операціях - на відміну від стратегічних розмов між високопосадовцями, такими як Міллі та Герасимов.

"Ми бачили це в Сирії, де наявність прямого оперативного каналу може принаймні прояснити наміри під час швидкоплинної ситуації, коли, можливо, Вашингтон спить", - зазначив Вершбоу.

Як повідомив Reuters офіційний представник США, лінія деконфліктної ситуації перевіряється двічі на день. Російськомовний представник командування США в Європі ініціює ці дзвінки з Вісбадена (Німеччина). У Вісбадені також знаходиться Група сприяння безпеці України (SAG-U).