UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США первые испытания гиперзвуковой ракеты завершились неудачей

Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах во время первого испытания бомбардировщик B-52 Stratofortress не смог запустить гиперзвуковую ракету-носитель ARRW. Летные испытания состоялись 5 апреля над морским хребтом Пойнт-Мугу у побережья Калифорнии.

Об этом сообщает CNN.

"Однако ракета не смогла завершить процедуру запуска и осталась на самолете, который вернулся с ней на авиабазу Эдвардс в Калифорнии", - говорится в заявлении Военно-воздушных сил США.

Военные планируют изучить причины неудачи и попытаться снова запустить ракету.

Помимо запуска ARRW американские военные намеревались оценить характеристики ракеты на рабочих скоростях.

Отметим, что в сентябре прошлого года американские военные успешно испытали два прототипа гиперзвуковых ракет, разработанных компаниями Lockheed Martin и Raytheon. Эти ракеты не летали самостоятельно. Они прошли испытания на нагрузки и возможность выдержать скорость, в пять раз превышающую скорость звука.

Напомним, в январе прошлого года 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что США имеют на вооружении мощные и быстрые ракеты, а также ведут разработку гиперзвуковых ракет.

Позже он рассказал, что новейшая гиперзвуковое ракета США будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые на сегодня ракеты.

Кроме того, в Пентагоне заявляли, что намерены оснастить сухопутные силы Соединенных Штатов гиперзвуковым оружием к 2023 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты Америкиракетаиспытания
Читайте также
США поприветствовали создание Центра противодействия дезинформации в Украине
Арахамия обсудил с членами конгресса США военную поддержку и обострение ситуации на Донбассе
Прогноз погоды