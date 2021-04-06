В США первые испытания гиперзвуковой ракеты завершились неудачей

В Соединенных Штатах во время первого испытания бомбардировщик B-52 Stratofortress не смог запустить гиперзвуковую ракету-носитель ARRW. Летные испытания состоялись 5 апреля над морским хребтом Пойнт-Мугу у побережья Калифорнии.

Отметим, что в сентябре прошлого года американские военные успешно испытали два прототипа гиперзвуковых ракет, разработанных компаниями Lockheed Martin и Raytheon. Эти ракеты не летали самостоятельно. Они прошли испытания на нагрузки и возможность выдержать скорость, в пять раз превышающую скорость звука.

"Однако ракета не смогла завершить процедуру запуска и осталась на самолете, который вернулся с ней на авиабазу Эдвардс в Калифорнии", - говорится в заявлении Военно-воздушных сил США.

Напомним, в январе прошлого года 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что США имеют на вооружении мощные и быстрые ракеты, а также ведут разработку гиперзвуковых ракет.

Позже он рассказал, что новейшая гиперзвуковое ракета США будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые на сегодня ракеты.

Кроме того, в Пентагоне заявляли, что намерены оснастить сухопутные силы Соединенных Штатов гиперзвуковым оружием к 2023 году.