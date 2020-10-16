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Пентагон назвал сроки по оснащению военных гиперзвуковым оружием

Вашингтон, Пятница 16 октября 2020 06:43
Пентагон назвал сроки по оснащению военных гиперзвуковым оружием
Фото: Марк Эспер (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон рассчитывает оснастить сухопутные силы Соединенных Штатов гиперзвуковым оружием к 2023 году. Такие сроки назвал министр обороны США Марк Эспер.

Его заявление опубликовано на сайте Пентагона.

Эспер поставил гиперзвуковое оружие "на самом вверху" списка шести приоритетов создания перспективных вооружений и военной техники.

"В марте армия и флот США достигли важной цели, проведя успешные испытания гиперзвукового блока Glide Body. Мы снабдим сухопутные войска этой технологией к 2023 году", - заявил глава Минобороны.

Кроме того, глава Пентагона сообщил об увеличении в течение следующих пяти лет капиталовложения в гиперзвуковые системы для ускорения испытаний.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп заявил, США имеют на вооружении мощные и быстрые ракеты, а также ведут разработку гиперзвуковых ракет.

Позже он рассказал, что новейшая гиперзвуковое ракета США будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые на сегодня ракеты.

Кроме того, в штате Невада прошли испытания истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle, который оснащен ядерным зарядом B61-12.

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