В США первый университет запустит в обучение ChatGPT для студентов и преподавателей

Калифорнийский государственный университет (CSU) стал первой университетской системой в США, которая на системном уровне внедрила искусственный интеллект. Он предоставит своим студентам, преподавателям и сотрудникам доступ к ChatGPT Edu.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenAi .

Это крупнейшее в мире внедрение ChatGPT в образовательной системе, которое затронет более 460 000 студентов и более 63 000 преподавателей и сотрудников в 23 кампусах.

Благодаря интеграции ChatGPT, CSU станет первым университетом в США, который внедрил ИИ на системном уровне. Это развертывание позволит студентам использовать ИИ для исследований, а преподавателям - оптимизировать административные процессы, освобождая время для учебной и научной работы.

Также система предлагает индивидуализированное обучение и поддержку, что особенно важно для подготовки студентов к современным требованиям на рынке труда.

С помощью специальной платформы CSU будет обучать студентов, преподавателей и сотрудников использованию ИИ. Программа обучения и сертификации позволит участникам освоить основные инструменты, включая ChatGPT, и эффективно их применять.

Университет также предложит программы профессиональной подготовки, ориентированные на те отрасли, где искусственный интеллект становится неотъемлемой частью рабочей среды.

Успехи к интеграции ИИ в образование

С момента запуска ChatGPT всего два года назад, система уже поддерживает более 300 миллионов активных пользователей по всему миру. ИИ помогает студентам не только учиться, но и развивать навыки для успешной карьеры. Исследования, проведенные Гарвардом и Microsoft, показывают, что ИИ значительно повышает вовлеченность студентов и их готовность к трудоустройству.

CSU задает важный пример для других образовательных учреждений, таких как Университет штата Аризона и Гарвард, которые также начинают интегрировать ИИ в обучение. Внедрение ChatGPT на уровне всей системы CSU подчеркивает стремление к созданию "университетов на базе ИИ", где технологии становятся неотъемлемой частью образовательного процесса.

Вице-президент OpenAI Лия Бельски подчеркнула, что интеграция ИИ в образовательный процесс, как в CSU, является примером для других университетов, и важнейшей задачей остается гарантировать доступ к ИИ для всех студентов.

Это позволит развивать навыки ответственного использования ИИ, что особенно важно в условиях постоянно меняющегося технологического ландшафта.