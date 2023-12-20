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США перешли ко второму этапу контроля за ценами при экспорте нефти РФ, - Bloomberg

Среда 20 декабря 2023 16:53
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США перешли ко второму этапу контроля за ценами при экспорте нефти РФ, - Bloomberg Архивное фото: США перешли ко второму этапу контроля за ценами при экспорте нефти РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

США сигнализируют об усилении мер по обеспечению соблюдения ограничения цен на нефть из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"С октября США и их союзники вводят санкции в отношении компаний, которые, как считается, нарушили ограничения на экспорт российской нефти", - говорится в материале.

Теперь официальные лица США заявляют, что они перешли ко второму этапу режима ограничения, который будет более сосредоточен на правоприменении.

Это будет включать в себя упор на соблюдение требований со стороны поставщиков услуг в странах "Большой семерки", которые продолжают помогать в транспортировке российской нефти, гарантируя, что они останутся в пределах лимита.

Эффективность санкций

Эффективность санкций снизилась из-за недостаточного мониторинга и соблюдения политики ограничения цен на нефть, которая позволяет России продавать свою нефть по ценам выше установленного уровня ограничения, отмечают авторы.

Кроме того, "лазейка в нефтепереработке" юридически позволяет нефтепродуктам, произведенным из российской сырой нефти, поступать в страны других регионов мира. Прежде всего это касается Индии, которая резко увеличила импорт нефти из России.

Недавно сообщалось, что правительство США намерено вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа до 2030 года.

Также Reuters писало, что США потребуют от грузоотправителей раскрыть больше информации об их соглашениях с российской нефтью в попытке обеспечить соблюдение санкций против РФ.

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