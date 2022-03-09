США переводит противоракетные системы Patriot в Польшу
США усиливает ПВО Польши. В страну переводятся ракетные комплексы Patriot для противодействия любым угрозам со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Соединенные Штаты направляют две ракетные батареи Patriot в Польшу для противодействия любой потенциальной угрозе союзникам США и НАТО во время продолжающегося вторжения России в Украину. По словам представителей сил США в Европе, этот шаг направлен на сдерживание агрессии и успокоение союзников по НАТО.
Patriot — это зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения приближающихся баллистических ракет малой дальности, самолетов и крылатых ракет.
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