США переводить протиракетні системи Patriot до Польщі

США посилює ППО Польщі. У країну переводяться ракетні комплекси Patriot для протидії будь-яким загрозам з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Сполучені Штати направляють дві ракетні батареї Patriot до Польщі для протидії будь-якій потенційній загрозі союзникам США і НАТО під час вторгнення Росії в Україну. За словами представників сил США в Європі, цей крок спрямований на стримування агресії та заспокоєння союзників по НАТО.

Patriot - це зенітно-ракетний комплекс, призначений для знищення наближаються балістичних ракет малої дальності, літаків і крилатих ракет.