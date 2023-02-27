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США перевели Україні перший транш бюджетної допомоги

Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (flickr.com/ederalreserve)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати перевели Україні перший транш прямої бюджетної допомоги у розмірі 1,2 млрд доларів. Загалом допомога США становитиме майже 10 млрд доларів.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.

"Сьогодні я з гордістю оголошую про переказ додаткової суми в розмірі понад 1,2 млрд доларів. Це перший транш із приблизно 10 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги, яку Сполучені Штати нададуть у найближчі місяці", - заявила вона.

Міністр додала, що США надали Україні економічну допомогу в розмірі 13 млрд доларів.

"Наша економічна підтримка допомагає українському уряду та постачальникам критично важливих послуг працювати в надзвичайних обставинах. Так само, як допомога в забезпеченні безпеки зміцнює лінію фронту, я вважаю, що ця економічна допомога зміцнює тил - тим самим посилюючи опір України", - заявила Єллен.

Нагадаємо, 27 лютого до Києва з робочим візитом прибула голова Мінфін США Джанет Єллен.

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