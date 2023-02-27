США перевели Україні перший транш бюджетної допомоги

"Сьогодні я з гордістю оголошую про переказ додаткової суми в розмірі понад 1,2 млрд доларів. Це перший транш із приблизно 10 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги, яку Сполучені Штати нададуть у найближчі місяці", - заявила вона.

Міністр додала, що США надали Україні економічну допомогу в розмірі 13 млрд доларів.

"Наша економічна підтримка допомагає українському уряду та постачальникам критично важливих послуг працювати в надзвичайних обставинах. Так само, як допомога в забезпеченні безпеки зміцнює лінію фронту, я вважаю, що ця економічна допомога зміцнює тил - тим самим посилюючи опір України", - заявила Єллен.

Нагадаємо, 27 лютого до Києва з робочим візитом прибула голова Мінфін США Джанет Єллен.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.