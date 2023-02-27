США перевели Украине первый транш бюджетной помощи

"Сегодня я с гордостью объявляю о переводе дополнительной суммы в размере более 1,2 млрд долларов. Это первый транш из примерно 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи, которую Соединенные Штаты предоставят в ближайшие месяцы", - заявила она.

Министр добавила, что США предоставили Украине экономическую помощь в размере 13 млрд долларов.

"Наша экономическая поддержка помогает украинскому правительству и поставщикам критически важных услуг работать в чрезвычайных обстоятельствах. Так же, как помощь в обеспечении безопасности укрепляет линию фронта, я считаю, что эта экономическая помощь укрепляет тыл - тем самым усиливая сопротивление Украины", - заявила Йеллен.

Напомним, 27 февраля в Киев с рабочим визитом прибыла глава Минфин США Джанет Йеллен.

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