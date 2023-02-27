RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США перевели Украине первый транш бюджетной помощи

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (flickr.com/ederalreserve)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты перевели Украине первый транш прямой бюджетной помощи в размере 1,2 млрд долларов. Всего помощь США составит почти 10 млрд долларов.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

"Сегодня я с гордостью объявляю о переводе дополнительной суммы в размере более 1,2 млрд долларов. Это первый транш из примерно 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи, которую Соединенные Штаты предоставят в ближайшие месяцы", - заявила она.

Министр добавила, что США предоставили Украине экономическую помощь в размере 13 млрд долларов.

"Наша экономическая поддержка помогает украинскому правительству и поставщикам критически важных услуг работать в чрезвычайных обстоятельствах. Так же, как помощь в обеспечении безопасности укрепляет линию фронта, я считаю, что эта экономическая помощь укрепляет тыл - тем самым усиливая сопротивление Украины", - заявила Йеллен.

Напомним, 27 февраля в Киев с рабочим визитом прибыла глава Минфин США Джанет Йеллен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПомощь УкраинеВойна России против Украины