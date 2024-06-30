США перевели кілька баз в Європі у підвищену готовність через загрозу терактів, - CNN

Кілька американських військових баз в Європі перевели у стан підвищеної готовності через загрозу терористичних атак на військовий персонал чи об'єкти США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал CNN .

За словами двох американських чиновників, імена яких CNN не називає, військові бази США перевели в стан підвищеної готовності на вихідних. Рівень їх захисту підвищили до другого за значенням.

Серед баз, які підвищили рівень готовності до статусу "Чарлі", й гарнізон армії США в німецькому Штутгарті, де знаходиться штаб-квартира Європейського командування США.

Як пояснює CNN, статус "Чарлі" вводиться, коли стався інцидент або отримана розвідувальна інформація, яка вказує на ймовірність теракту чи нападу на персонал чи об'єкти США.

Один з американських чиновників, який перебуває на одній з баз в Європі, сказав CNN, що вони не бачили такого рівня загрози "принаймні 10 років", і додав, що зазвичай це означає, що військові знають про "активну загрозу".

Речник Європейського командування США Ден Дей відмовився коментувати конкретні рівні захисту американських сил, але сказав, що командування "постійно оцінює низку факторів, які впливають на безпеку військового товариство США за кордоном".