США перервали ключовий канал для роботи українських HIMARS, - The Economist

США припинили передавати Україні ключові розвідувальні дані, необхідні для роботи українських HIMARS. За інформацією ЗМІ, це сталося 5 березня у другій половині дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис журналіста The Economist.

"Америка перервала ключовий канал зв'язку для оповіщення о 14:00 за Києвом. До цього - дані про цілі для HIMARS", - написав у соцмережах журналіст видання Олівер Керолл.

За його словами, Україна також не отримує інформацію в реальному часі для дальніх ударів.

"Трамп хотів подяки, каже джерело. Ми напишемо її на могилах загиблих українців", - підкреслив він.

Водночас The Washington Post пише, посилаючись на українських військових, що протягом останнього місяця щонайменше одна з українських груп, відповідальних за пуски ракет із HIMARS, не отримувала координати для ударів на відстань понад 40 миль (близько 64 км) за лінією зіткнення між російськими та українськими силами.

Військові додали, що останніми тижнями передача таких координат припинилася, що, за їхніми словами, свідчить про фактичне припинення обміну цими розвідданими.

Припинення обміну даними між США та Україною

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США призупинили поставки озброєння та обмін розвідувальними даними з Україною. Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив цю інформацію.

Як відзначив Реткліфф, він "з нетерпінням чекає скасування паузи і співпраці з Україною на шляху до миру".

Після цього Sky News повідомляло, що обмін розвідданими між США та Україною не зупинився повністю.

Джерело видання запевняло, що частково обмін все ж відбувається. Мовляв, США все ще передають Україні розвіддані, які можуть бути використані для атак на російські війська на окупованій українській території.

Однак пізніше видання зазначило, посилаючись на анонімне українське джерело, що США припинили передавати будь-яку розвідувальну інформацію Україні.