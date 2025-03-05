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США прервали ключевой канал для работы украинских HIMARS, - The Economist

Среда 05 марта 2025 20:33
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США прервали ключевой канал для работы украинских HIMARS, - The Economist Фото: Украина не получает от США данные для работы HIMARS (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

США прекратили передавать Украине ключевые разведывательные данные, необходимые для работы украинских HIMARS. По информации СМИ, это произошло 5 марта во второй половине дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста The Economist.

"Америка прервала ключевой канал связи для оповещения в 14:00 по Киеву. До этого - данные о целях для HIMARS", - написал в соцсетях журналист издания Оливер Кэролл.

По его словам, Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов.

"Трамп хотел благодарности, говорит источник. Мы напишем ее на могилах погибших украинцев", - подчеркнул он.

В то же время The Washington Post пишет, ссылаясь на украинских военных, что в течение последнего месяца по меньшей мере одна из украинских групп, ответственных за пуски ракет с HIMARS, не получала координаты для ударов на расстояние более 40 миль (около 64 км) за линией соприкосновения между российскими и украинскими силами.

Военные добавили, что в последние недели передача таких координат прекратилась, что, по их словам, свидетельствует о фактическом прекращении обмена этими разведданными.

Прекращение обмена данными между США и Украиной

Напомним, ранее стало известно, что США приостановили поставки вооружения и обмен разведывательными данными с Украиной. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил эту информацию.

Как отметил Рэтклифф, он "с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру".

После этого Sky News сообщало, что обмен разведданными между США и Украиной не остановился полностью.

Источник издания уверял, что частично обмен все же происходит. Мол, США все еще передают Украине разведданные, которые могут быть использованы для атак на российские войска на оккупированной украинской территории.

Однако позже издание отметило, ссылаясь на анонимный украинский источник, что США прекратили передавать любую разведывательную информацию Украине.

Что такое HIMARS

HIMARS M142 (High Mobility Artillery Rocket System) - это высокомобильная артиллерийская система ракетного огня. Система стреляет 227-мм ракетами с GPS-управлением и выпускает до 6 ракет за раз или одну баллистическую ракету ATACMS. В зависимости от модификации может поражать цели на расстоянии до 300 километров. Поставленные в Украину ракеты имеют дальность до 80 километров.

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