ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

США перенесли сроки высадки астронавтов на Луну

Новина українською →
США, Вторник 09 ноября 2021 22:55
США перенесли сроки высадки астронавтов на Луну Фото: NASA готовится перенести высадку человека на Луну (facebook.com/NASA)
Автор: Артур Родивилов

NASA переносит сроки космической программы "Артемида". США смогут осуществить первую высадку человека на Луне, вероятно, не ранее 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Данные изменения приведут к тому, что миссия "Артемида-2", которая является первой пилотируемой миссией, должна будет потенциально иметь в качестве даты запуска май 2024 года.

Глава NASA Билл Нельсон обвинил в сдвиге сроков судебный процесс по поводу посадочного модуля агентства, который будет построен SpaceX и задержку с капсулой Orion. Она должна доставить астронавтов на лунную орбиту.

Программу "Артемила-2" была утверждена президентом Дональдом Трампом.

Напомним, целью программы NASA под названием "Артемида" является возвращение американских астронавтов на Луну и освоение ее. Космическое агентство планирует в рамках "Артемиды" доставить на Луну первую женщину.

Как писало РБК-Украина, Украина также планирует принять участие в исследовании Луны.

Больше о планах NASA по Луне читайте в материале - "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина".

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA
NEWS
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
DAILY
Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС