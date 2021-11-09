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США перенесли терміни висадки астронавтів на Місяць

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США, Вівторок 09 листопада 2021 22:55
США перенесли терміни висадки астронавтів на Місяць Фото: NASA готується перенести висадку людини на місяць (facebook.com/NASA)
Автор: Артур Родивилов

NASA переносить терміни космічної програми "Артеміда". США зможуть здійснити першу висадку людини на Місяці, ймовірно, не раніше 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Дані зміни призведуть до того, що місія "Артеміда-2", яка є першою пілотованою місією, матиме дату запуску травень 2024 року.

Глава NASA Білл Нельсон звинуватив у зсуві термінів судовий процес з приводу посадкового модуля агентства, який буде побудований SpaceX і затримку з капсулою Orion. Вона мала доставити астронавтів на місячну орбіту.

Програму "Артеміла-2" було затверджено президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, метою програми NASA під назвою "Артеміда" є повернення американських астронавтів на місяць і освоєння її. Космічне агентство планує в рамках "Артеміди" доставити на місяць першу жінку.

Як писало РБК-Україна, Україна також планує взяти участь в дослідженні Місяця.

Більше про плани NASA щодо Місяця читайте в матеріалі - "Проект " Артеміда": навіщо американці повертаються на місяць і до чого тут Україна".

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