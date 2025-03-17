США убедили Венгрию не блокировать продление санкций ЕС против России, - Politico
Венгрия отказалась блокировать продление санкций ЕС против России после разговора главы МИД Петера Сийярто с госсекретарем США Марком Рубио.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Венгрия планировала наложить вето на продление санкций, ссылаясь, в том числе и на возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Впрочем, позже последний пригрозил Российской Федерации (РФ) новыми ограничениями, если Кремль не согласится на перемирие в Украине.
В частности, как сообщают собеседники Politico, Рубио позвонил Сийярто и призвал не подрывать санкционную политику ЕС, что в итоге помогло убедить Будапешт отступить от своего решения.
В то же время Politico добавляет, что Трамп в любой момент может изменить тактику и предложить смягчить санкционные ограничения. В таком случае ЕС потеряет рычаг в попытках влиять на Венгрию.
Пока же в ЕС нет консенсуса относительно ослабления санкций против России - независимо от решения главы Белого дома.
Санкции против России
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022-м, Европейский Союз, США, Великобритания и другие страны, ввели многочисленные санкции против России. Они включают экономические ограничения на торговлю, замораживание активов российских банков и компаний, ограничения на экспорт технологий и высокотехнологичного оборудования и не только.
В конце декабря глава венгерского правительства Виктор Орбан пригрозил ЕС наложить вето на санкции против России. Как отмечала глава европейской дипломатии Кая Каллас, ЕС ищет механизм, чтобы противодействовать блокированию решений Венгрией.
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