США перекинуть ще 300 солдатів на Близький Схід, - Пентагон

За його словами, військових перекинуть у зону відповідальності Центрального командування Збройних Сил. При цьому їх не направляють до Ізраїлю.

Варто зауважити, що така заява пролунала на тлі понад 20 атак на військові бази США на Близькому Сході, які сталися за останні два тижні.

Що передувало

Нагадаємо, раніше ситуація на Близькому Сході загострилася після того, як бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю.

США підтримали Ізраїль не лише своїми заявами, а й надали озброєння. На цьому фоні союзники ХАМАС почали погрожувати американцям і вже провели низку атак на військові бази США і не тільки.

Зокрема, нещодавно єменські хусити спробували завдати ракетного удару по кораблю Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки USS Carney.