США перекинули F-35 на Близький Схід після атаки винищувача РФ на американський дрон

США перекинули винищувачі F-35 на Близький Схід після атаки російського винищувача на американський дрон у небі над Сирією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Fox News Лукаса Томлінсона.
"США розгорнули винищувачі-невидимки F-35 на Близькому Сході після "тривожних" провокацій з боку Ірану і через кілька днів після того, як російський винищувач пошкодив американський безпілотник Reaper над Сирією", - написав він.
23 липня російський винищувач атакував американський дрон сигнальними ракетами в небі над Сирією. Оператор дрона зміг втримати БПЛА в повітрі і повернути на базу.
У мережі навіть оприлюднили відео атаки винищувача на дрон. На ньому видно, що росіяни спочатку вели спостереження за MQ-9 Reaper. Потім вони, ймовірно, скинули на нього паливо, а після того запустили сигнальні ракети.
Додамо, що 18 липня у Сирії російський винищувач Су-35 перехопив американський літак-розвідник MC-12.
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