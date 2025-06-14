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США перекинули частину антидронових систем з України на Близький Схід, - Гегсет

Фото: міністр оборони США Піт Хегсет (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати перекинули частину антидронових систем з України на Близький Схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

"Я весь тиждень був на Капітолійському пагорбі на слуханнях. І одне із запитань, яке мені поставили, було таким: чи перемістили ми частину засобів захисту від безпілотних літальних апаратів з України на Близький Схід? На що я відповів: так, перекинули", - сказав Гегсет.

 

Він додав, що США використовують усі доступні ресурси, щоб захистити "наших людей у цьому регіоні та в усьому світі", оскільки наразі у сфері оборони все по-іншому.

Гегсет наголосив, що такі невеликі системи, як дрони, можуть становити велику загрозу, і "ми повинні бути готові до цього".

Також глава Пентагону повторив, що вся війна змінюється просто на очах, додавши, що проти цього обладнання (дронів) - страшно.

Що передувало

Нагадаємо, близько тижня тому The Wall Street Journal написало, що очільник Пентагону наказав перенаправити американським військовим на Близькому Сході підривники ракет, які мала отримати Україна для боротьби з російським дронами.

Згідно з інформацією видання, рішення про їхнє відправлення в Україну було ухвалено ще за адміністрації президента США Джо Байдена.

Крім того, минулими вихідними президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна мала отримати 20 тисяч спеціальних ракет для боротьби з "Шахедами".

Однак адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перекинути їх на Близький Схід.

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