США перекинули частину антидронових систем з України на Близький Схід, - Гегсет

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати перекинули частину антидронових систем з України на Близький Схід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.
"Я весь тиждень був на Капітолійському пагорбі на слуханнях. І одне із запитань, яке мені поставили, було таким: чи перемістили ми частину засобів захисту від безпілотних літальних апаратів з України на Близький Схід? На що я відповів: так, перекинули", - сказав Гегсет.
Він додав, що США використовують усі доступні ресурси, щоб захистити "наших людей у цьому регіоні та в усьому світі", оскільки наразі у сфері оборони все по-іншому.
Гегсет наголосив, що такі невеликі системи, як дрони, можуть становити велику загрозу, і "ми повинні бути готові до цього".
Також глава Пентагону повторив, що вся війна змінюється просто на очах, додавши, що проти цього обладнання (дронів) - страшно.
Нагадаємо, близько тижня тому The Wall Street Journal написало, що очільник Пентагону наказав перенаправити американським військовим на Близькому Сході підривники ракет, які мала отримати Україна для боротьби з російським дронами.
Згідно з інформацією видання, рішення про їхнє відправлення в Україну було ухвалено ще за адміністрації президента США Джо Байдена.
Крім того, минулими вихідними президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна мала отримати 20 тисяч спеціальних ракет для боротьби з "Шахедами".
Однак адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перекинути їх на Близький Схід.
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