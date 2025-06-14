США перекинули частину антидронових систем з України на Близький Схід, - Гегсет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News .

"Я весь тиждень був на Капітолійському пагорбі на слуханнях. І одне із запитань, яке мені поставили, було таким: чи перемістили ми частину засобів захисту від безпілотних літальних апаратів з України на Близький Схід? На що я відповів: так, перекинули", - сказав Гегсет.

Він додав, що США використовують усі доступні ресурси, щоб захистити "наших людей у цьому регіоні та в усьому світі", оскільки наразі у сфері оборони все по-іншому.

Гегсет наголосив, що такі невеликі системи, як дрони, можуть становити велику загрозу, і "ми повинні бути готові до цього".

Також глава Пентагону повторив, що вся війна змінюється просто на очах, додавши, що проти цього обладнання (дронів) - страшно.