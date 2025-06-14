США перебросили часть антидроновых систем из Украины на Ближний Восток, - Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты перебросили часть антидроновых систем из Украины на Ближний Восток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.
"Я всю неделю был на Капитолийском холме на слушаниях. И один из вопросов, который мне задали, был таким: переместили ли мы часть средств защиты от беспилотных летательных аппаратов из Украины на Ближний Восток? На что я ответил: да, перебросили", - сказал Хегсет.
Он добавил, что США используют все доступные ресурсы, чтобы защитить "наших людей в этом регионе и по всему миру", поскольку поскольку в настоящее время в сфере обороны все по-другому.
Хегсет подчеркнул, что такие небольшие системы, как дроны, могут представлять большую угрозу, и "мы должны быть готовы к этому".
Также глава Пентагона повторил, что вся война меняется прямо на глазах, добавив, что против этого оборудования (дронов) - страшно.
Что предшествовало
Напомним, около недели назад The Wall Street Journal написало, что глава Пентагона приказал перенаправить американским военным на Ближнем Востоке подрывники ракет, которые должна была получить Украина для борьбы с российским дронами.
Согласно информации издания, решение об их отправке в Украине было принято еще при администрации президента США Джо Байдена.
Кроме того, на прошлых выходных президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна была получить 20 тысяч специальных ракет для борьбы с "Шахедами".
Однако администрация президента США Дональда Трампа решила перебросить их на Ближний Восток.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.