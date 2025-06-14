США перебросили часть антидроновых систем из Украины на Ближний Восток, - Хегсет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News .

"Я всю неделю был на Капитолийском холме на слушаниях. И один из вопросов, который мне задали, был таким: переместили ли мы часть средств защиты от беспилотных летательных аппаратов из Украины на Ближний Восток? На что я ответил: да, перебросили", - сказал Хегсет.

Он добавил, что США используют все доступные ресурсы, чтобы защитить "наших людей в этом регионе и по всему миру", поскольку поскольку в настоящее время в сфере обороны все по-другому.

Хегсет подчеркнул, что такие небольшие системы, как дроны, могут представлять большую угрозу, и "мы должны быть готовы к этому".

Также глава Пентагона повторил, что вся война меняется прямо на глазах, добавив, что против этого оборудования (дронов) - страшно.