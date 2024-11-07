США перекинули на Близький Схід F-15 через плани Ірану атакувати Ізраїль, - ЗМІ

За непідтвердженими даними, щонайменше 12 винищувачів F-15E прямували до Йорданії. Там вони приєднаються до інших американських винищувачів.

Раніше іранські чиновники неодноразово заявляли про те, що їх країна відповість на удар Ізраїлю 26 жовтня, коли були уражені системи ППО Ірану і не тільки.

The Times of Israel пише, що удар Ірану може статися вже цього тижня.